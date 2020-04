Massenmedien polterten: Atemschutzmasken doch nicht von den USA in Beschlag genommen

In den vergangenen Tagen war in Deutschland die Meldung verbreitet worden, Donald Trump und die USA hätten Atemschutzmasken in Thailand „sichergestellt“ oder „konfisziert“. Damit waren die Medien einer falschen Anschuldigung des Berliner Innensenators Andreas Geisel von der SPD auf den Leim gegangen. Der hatte behauptet, eine Lieferung, die an sich durch die Berliner Polizei veranlasst worden war – es ging um 200.000 Atemschutzmasken – sei konfisziert worden. „Wir gehen im Augenblick davon aus, dass dies im Zusammenhang mit dem Ausfuhrverbot für Weiterlesen...