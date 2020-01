Massenproteste in Frankreich – EU vor Problemen

In Frankreich gibt es heute wie vorab berichtet „Massenproteste“. In Paris findet die Hauptkundgebung statt, in anderen Städten, beispielsweise in Bordeaux, Rennes oder Marseille werden ebenfalls Kundgebungen stattfinden. Grund dafür ist die Rentenreform des Präsidenten Emanuel Macron, der das Renteneintrittsalter von 62 Jahre auf 64 anheben möchte. Dies könnte analog zu den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich auch die EU insgesamt betreffen – die Regierungen wie etwa in Deutschland haben mit der Rentenregelung ebenfalls große Probleme. Die Altersarmut wächst, wie jetzt auch das Hier weiterlesen...