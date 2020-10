Maßnahmen falsch? Sind die meisten Menschen bereits immun?

Die Fallzahlen in Deutschland und vor allem in unseren Nachbarländern steigen weiter. Das Corona-Virus macht sich wieder etwas breiter, so der Eindruck. Dem tritt im Augenblick das Forscher-Ehepaar Krina Reiß sowie Professor Sucharit Bhakdi entgegen. Beide sind der Auffassung, 85 % der Menschen seien immun gegen das Virus. Die Forderung lautet daher: “Sämtliche Maßnahmen sollten sofort aufgehoben werden.”

Interview ist brisant

Diese Forderung entstammt einem Interview mit der “Fuldaer Zeitung” und kulminiert unter anderem in der Feststellung Bhakdis: “Es gibt keine Epidemie von Hier weiterlesen...