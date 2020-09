Medien aufgepasst: Wo ist die Corona-Sterblichkeitsrate höher – Trump-USA oder Merkel-Deutschland?

Die Zahlen zur Verbreitung und den Wirkungen des Corona-Virus haben sich in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung in eine ganz bestimmte Richtung verschoben: In den USA läuft alles verkehrt. Trump als Präsident hat sozusagen seine Bevölkerung auf dem Gewissen. Deutschland mit seinen Lockdown-Maßnahmen hingegen hat sich geradezu bestens durch die Pandemie gewunden. Angela Merkel, Jens Spahn, der SPD-Spitze und den hiesigen Medien (die ARD hat im Bundestag ein Extra-Lob für die besonnene Berichterstattung erhalten) sei Dank. Nun irritiert allerdings eine Zahl Weiterlesen...