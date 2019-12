Medien halten das Märchen vom reichen Deutschland aufrecht

Deutschland ist ein reiches Land. Das zumindest wollen uns die Medien regelmäßig weismachen. Das Märchen vom reichen Deutschland wird unvermindert aufrechterhalten. Dass vor allem die Bevölkerung nicht reicht ist, zeigt nicht nur der Blick in die täglichen Meldungen, die gerne mal im Nachrichten-Dschungel untergehen: Explodierende Altersarmut, steigende Zahlen von Hartz-IV-Empfängern, steigende Kinderarmut, steigende Obdachlosenzahlen, flaschensammelnde Rentner, steigende Zahl Alleinerziehender am Existenzminimum, schrumpfende Ersparnisse, explodierte Immobilienpreise, steigende Zahl von Menschen die auf Tafeln angewiesen sind etc. etc. Die Liste ließe sich noch Hier weiterlesen...