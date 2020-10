Medien schäumen: Johnson verkündet (fast) Brexit ohne Deal…

Deutschland hilft Großbritannien. So jedenfalls sieht es aus, wenn Sie die zahlreichen Belehrungen zum Brexit in den vergangenen 24 Stunden sehen und zählen. Boris Johnson als Premierminister in Großbritannien hat erklärt, er würde von sich aus keine neuen Verhandlungen zum Brexit mehr mit der EU beginnen. Großbritannien wolle ein Handelsabkommen wie Kanada – sozusagen auf Augenhöhe und ohne Einmischung der EU in innere Angelegenheiten (wie etwa Subventionen an die eigene Industrie) -, die EU wolle dies nicht. Also werde sich Großbritannien Hier weiterlesen...