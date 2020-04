Medienbericht: „BKA: Anschlag Hanau nicht rechtsextremistisch“

Wundersame Dinge werden in den letzten Tagen in den Mainstream-Medien berichtet – Themen, die bis vor wenigen Wochen undenkbar waren. Schon wird spekuliert: Könnte das womöglich an einer Verhaftung Angela Merkels und der Machtübernahme von Shaef in diesem Land liegen? Wenn das so ist, sind wir gerade Zeuge von historischen Veränderungen, die sich vor unseren Augen abspielen. Es ist nur schade, dass die Medien (noch) nicht die ganze Wahrheit publizieren dürfen.

