Mediziner gegen Mediziner: Positionspapier von Streeck und Co. in der Kritik

Mediziner und Virologen rund um den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Deutschland, Andreas Gassen, und Prof. Hendrik Streeck sowie Prof. Jonas Schmidt-Chanasit haben jüngst ein Papier herausgegeben, in dem die jüngsten Maßnahmen der Merkel-Regierung kritisiert wurden. Dagegen wandte sich nun der Präsident des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten, Prof. Götz Geldner. Dies sei so nicht “zielführend”. Damit würde nur die Verunsicherung in der Bevölkerung noch vorangetrieben.

Streeck und Co. gegen Teil-Lockdown

Das Positionspapier selbst sieht den Teil-Lockdown offenbar kritisch. “Wir setzen auf Gebote anstelle Weiterlesen...