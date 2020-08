Mehr als 1.100 Fälle – 2. Welle im Anmarsch?

Am gestrigen Donnerstag haben die Gesundheitsämter in Deutschland laut RKI (Robert-Koch-Institut) über 1.100 Fälle neu Infizierter gemeldet. Gemeint ist, dass über 1.100 neue Fälle positiv Getester gemeldet wurden. Diese Unterscheidung wird in diesem Land gern vergessen. Die Zahlen sind allenfalls Schätzwerte bezogen auf die reale Lage im Land. Zudem wurden in den zurückliegenden Tagen festgestellt, dass etwa in Italien die Dunkelziffer beim Faktor 6 liegt. Ein relativer Anstieg der scheinbaren Infektionszahlen (scheinbar bezieht sich nicht auf die Leugnung des Virus, sondern Weiterlesen...