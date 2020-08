Merkel empfängt Greta Thunberg im Kanzleramt – teurer Spass…

Angela Merkel hat am Donnerstagvormittag die beiden „Klima-Aktivistinnen“ Greta Thunberg und Luisa Neubauer im Kanzleramt empfangen. Merkel sprach rund 90 Minuten mit insgesamt vier „Aktivistinnen“, so Medienberichte. Eine „Aktivistin“ der Organisation „Fridays for Future“ sagte der „taz“, dass es „kein Erfolg sei, mit Frau Merkel zusammenzusitzen“. Die große Koalition habe in den vergangenen Jahren „nicht annähernd etwas gemacht, das uns dem 1,5-Grad-Ziel näherbringt“. Zudem sei das Treffen mit Merkel nicht mit „Fridays for Future“ abgesprochen gewesen. Die „Basisgruppen“ seien erst wenige Weiterlesen...