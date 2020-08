Merkel-Fakt: “Infektionszahlen steigen” – falsch

Die Merkel-Regierung spricht angesichts des Corona-Geschehens in Deutschland davon, die “Infektionszahlen steigen”. Das ist in dem Sinne falsch – eine Kanzlerin sollte dies in der angeblich nationalen Frage auch wissen -, als die Infektionszahlen zunächst mit den “positiv Getesteten” wenig zu tun haben. Vielmehr steigt derzeit die Zahl der “positiv Getesteten” absolut an, dies allerdings liegt an der zunehmenden Zahl der Tests, die durchgeführt werden. Die sogenannte Positivenquote, die auch das RKI (Robert-Koch-Institut) bekannt gibt, sinkt derzeit sogar wieder. Frau Merkel Weiterlesen...