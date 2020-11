Merkel: Längerer Lockdown

Noch weiß niemand, ob die Maßnahmen über einen längeren Zeitraum wirken werden. Die ersten Zahlen sollen bezogen auf den “R-Faktor” zurückgegangen sein – dieser liegt bei 0,97. Dennoch lässt sich nicht ermitteln, ob ein harter oder ein weicher Lockdown die richtige Maßnahme wäre. Dies ficht unsere Kanzlerin nicht an. Offenbar wünscht sie einen strengen Winter. Der November, so ihre These, muss nicht das Ende der Maßnahmen mit sich bringen. Eine brisante Ankündigung, die skizziert, dass die Corona-Politik der Regierung sich nicht Weiterlesen...