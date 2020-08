Merkel-Land: Wirtschaft in Schweden gesünder ….

Die Corona-Politik in Schweden war jüngsten Meldungen zufolge offenbar wirtschaftlich erfolgreicher als die deutsche Variante. Allerdings sind die möglichen Schäden gesundheitlicher Natur in Deutschland weniger groß – so heißt es. Ist dem tatsächlich so?

In Deutschland steigen die Infiziertenzahlen bereits. In Schweden sollen sie eher sinken – tendenziell gibt es noch kaum Neuinfektionen. Zudem hat Schweden auch erkennen lassen, keinen zweiten Lockdown (oder: auch keinen zweiten Lockdown anzustrengen). Dementsprechend allerdings gilt es in Deutschland, nun aufzupassen – die steigenden Zahlen deuten darauf, Weiterlesen...