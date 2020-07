Merkel, Leyen und Lagarde: Mit Billionen in die EU-Schuldenunion

Die Situation in Europa ist verheerend. Merkel, Draghi & Co. haben die Euroländer in den vergangenen 12 Jahren heruntergewirtschaftet. Euro-Rettungsschirm, Negativzinsen, Anleihekäufe und Schuldenunion sind die „Programme“, die Europa in ein Armenhaus verwandelt haben.

Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, der Brexit, die Rezession und jetzt auch noch die Corona-Krise – all das sind von EU-Politikern hausgemachte Probleme, welche neben Portugal und Griechenland nun auch ganz besonders in Deutschland ihre Auswirkungen zeigen. Denn Deutschland ist schon lange nicht mehr das reiche Land, das es Weiterlesen...