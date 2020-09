MERKEL-Problem: Jetzt steigen auch noch die Sozialversicherungsbeiträge

Die Kosten für den Lockdown in Deutschland werden enorm sein. Wir wissen bis heute, dass die Schuldenuhr in Deutschland bereits mehr als 2 Billionen Euro aufweist. Die EU möchte nun, dass die Beiträge Deutschlands für den Haushalt um bis zu 40 % steigen. An der einen oder anderen Stelle wird jeder von uns dies spüren. Eine der Fallen: Die Sozialversicherungsbeiträge.

Wir berichteten kürzlich hier, dass die Beiträge steigen werden. Die wichtigste Botschaft: Die bisherige Obergrenze von 40 % der Bruttoeinkommen wird wohl Weiterlesen...