Merkel-Regierung legt „Bundes-Impfplan“ vor

Laut „Bundes-Impfplan“ soll der neue Corona-Impfstoff am 29. Dezember zugelassen werden. Wie Kanzleramtschef Braun am Montag mitteilte, sollen die Impfungen „unverzüglich danach“ beginnen. Parallel zur Zulassung des Impfstoffs arbeitet die Merkel-Regierung an einem „Bundes-Impfplan“. Der Plan der „Ständigen Impfkommission“ STIKO sieht vor, dass „vulnerable Risiko-Gruppen“ und medizinisches Personal zuerst geimpft werden sollen:

Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personen im Alter von 80 Jahren und älter, Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen,