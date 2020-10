Mietendeckel in ganz Deutschland: Der neue Plan

Die sozialen Spannungen in Deutschland dürften angesichts der – verspäteten – Folgen der Corona-Wirtschaftskrise (Insolvenzen wurden von der Regierung aufgeschoben) noch sichtbar werden. Die Immobilienpreise in Deutschland sind derweil weiter gestiegen. Dies ist ein wichtiges Signal, denn: Damit werden auch die Mieten tendenziell weiter steigen müssen. Die Vermieter benötigen höhere Immobilienerträge, um die Kosten zu decken. Dem ist nicht zwangsnotwendig so, meinen vor allem die Politiker in Berlin. Dort ist die Landesregierung immer wieder „mutig“ – den Vermietern gegenüber.

Die Linke in Hier weiterlesen...