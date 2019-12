Mit CBD gegen die Folgen krankmachenden Schlafmangels…

In den vergangenen Tagen haben viele von uns versucht, die Festtage ruhig und entspannt zu verbringen. Dieses Vorhaben dürfte den meisten bei all dem Trubel nicht so gut gelungen sein, wie erhofft. Den oftmals verpassten Schlaf wollen viele jetzt nachholen – meist vergeblich. Schlaf jedoch ist eine der gesündesten Lebensformen überhaupt.

Schlafmangel vermeiden

Schlafmangel wegen unserer neuartigen Lebensgewohnheiten mit dem Handy in der Hand dürfte in den kommenden Jahren noch weitere medizinische Nachteile mit sich führen. Chronischer Schlafmangel führt dabei zunächst zu Müdigkeit,