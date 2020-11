Moskau an „respektvollem Dialog“ mit Berlin interessiert

Vor wenigen Tagen äußerte Russlands Außenminister Sergej Lawrow scharfe Kritik an der Verhaltensweise der Bundesregierung. Auf RT Deutsch sagte Lawrow zum Thema Nawalny, dass Moskau „allen Grund zur Annahme habe, dass alles – was auch immer mit Nawalny im Hinblick auf Kampfstoff-Kontamination seines Körpers geschah – in Deutschland eingetreten sein könnte – oder im Flugzeug, in das er verladen und mit dem er zum Klinikum Charité geflogen wurde“. Die Kontamination sei mutmaßlich erfolgt, nachdem Nawalny Russland verlassen hatte, wahrscheinlich in Deutschland, Weiterlesen...