Münchner Uni: Trotz Corona Sterblichkeit gesunken

Fachleute an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) sind zu dem Schluss gekommen, dass „insgesamt bei der zweiten Welle der Pandemie bisher keine herausstechende Übersterblichkeit in der Bevölkerung zu beobachten sei – bei der jungen Bevölkerung zeige sich sogar eine Untersterblichkeit“.

Während der in München residierende selbsternannte Sonnenkönig Söder – laut eigenen Aussagen – häufig die „Wissenschaft“ für seine absurden Entscheidungen in Sachen Covid-19 zu Rate zieht, kommen von der Regierung unabhängige Fachleute zu anderen Ergebnissen – nicht nur in Bayern, sondern Hier weiterlesen...