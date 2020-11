Mysteriöser „Monolith“ in Utah sorgt für Aufsehen

In einem abgelegenen Teil im US-Bundesstaat Utah ist ein mysteriöser Monolith entdeckt worden, der zahlreiche Spekulationen über dessen Herkunft ausgelöst hat. Der Monolith soll aus einer „Art Metall“ und schätzungsweise zwischen 3 Metern und 3,60 Metern hoch sein. Berichten zufolge sollen staatliche Wildhüter das Objekt aus einem Hubschrauber entdeckt haben. Die sagten, das „sei so ziemlich das Seltsamste, was ihnen in all den Jahren der Fliegerei begegnet sei“. Das Objekt erinnere an Stanley Kubricks berühmten Film „2001 – Odyssee im Weiterlesen...