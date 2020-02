Nach Brexit: Macron will EU-weite „Nukleare Abschreckung“

In einer Grundsatzrede zur Atomwaffendoktrin Frankreichs hat Präsident Macron den Europäern einen „strategischen Dialog über die atomare Abschreckung“ angeboten. Macron fordert von der EU, die eigene Sicherheit stärker in die Hand zunehmen. Nach dem Großbritannien aus der EU ausgetreten sei, sei Frankreich die einzige Atommacht der EU. Die EU-Partnerländer könnten sich an französischen Militärübungen beteiligen. Sein Ziel sei eine „echte strategische Kultur zwischen Europäern“.

Angesichts des nuklearen Wettrüstens könnten sich die Europäer nicht mehr nur „auf eine Rolle als Zuschauer“ beschränken, so Hier weiterlesen...