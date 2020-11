Nach den US-Wahlen: Was passiert?

Die Wahl in den USA ist formal vorbei. Nun allerdings wird es wohl zu einem längeren juristischen Nachspiel kommen können. Denn Donald Trump kündigte an, gegen die späteren Briefwahlzählungen über den Supreme Court vorzugehen. Ob es noch etwas bringt? Es sieht zumindest danach aus, als solle Joe Biden auf den letzten Metern in wichtigen Swing States an Trump doch noch vorbeigezogen sein. Biden führt in Wisconsin. Biden ist in Michigan auf dem Weg, Trump zu überholen.

In Pennsylvania dürfte Trump zumindest gute Weiterlesen...