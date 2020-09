Nächster Lockdown? Alles möglich….

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen offenbar. Kanzlerin Merkel ging von möglichen 19.000 Infektionen aus, hieß es in einem Medienbericht. Die Zahlen sind insgesamt bei weitem noch nicht vergleichbar in Bezug auf die Werte, die im April herrschten. Dennoch wächst zumindest die Sorge davor, dass es zu einem massiveren Lockdown kommen kann. Die Einschnitte in Deutschland sind heute bereits massiv und teuer. Ein nächster Lockdown ist vor allem bei Ökonomen, die dem Nutzen-Kosten-Verhältnis skeptisch gegenüber standen, mit hoher Sicherheit gefürchtet.

