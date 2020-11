Neue Aussage von Altmaier: Lockdown wird sich verlängern

Peter Altmaier wurde nun als Wirtschaftsminister Deutschlands in einem Beitrag im Mainstream für seine „Ehrlichkeit“ gelobt. Der Wirtschaftsminister, der vor gut einem Dreivierteljahr versprach, „kein Arbeitsplatz müsse verloren gehen“, der Wirtschaftsminister, der Hilfen überall organisieren wollte, hat nun offen ausgeplaudert, dass die Maßnahmen sich wohl fortsetzen dürften.

Er „stimmt Bürger auf Lockdown-Verlängerung" ein, heißt es in den Medien. Der Lockdown sei zudem „auch in den ersten Monaten 2021 möglich", tat er kundt. Erstaunlich, denn bis dato ist die Stimmung in Deutschland u.a.