Neue Corona-Maßnahmen und Sperrstunden: Gau für Gastronomie

In Berlin und Frankfurt sind neue, drastische Corona-Maßnahmen verhängt worden. Obwohl das Hotel- und Gaststättengewerbe seit Monaten massiv unter den Einschränkungen leidet, sind nun in zwei Großstädten Sperrstunden und in einigen Bundesländern Beherbergungsverbote erlassen worden. Für viele Hotels und Gaststätten ist das eine Katastrophe – der Supergau.

Wirte und Hoteliers reagieren entsetzt auf die neuen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Plandemie. Mehrere Bundesländer hatten ein Beherbergungsverbot für Übernachtungsgäste aus inländischen Gebieten beschlossen. Der Berliner Senat erklärte, dass Restaurants und Bars von 23 Uhr Hier weiterlesen...