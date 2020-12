Neue Corona-Mutation: 70 % mehr Ansteckungsgefahr?

Am Wochenende meldete Großbritannien eine neue Mutation des Corona-Virus vor allem in Südengland. Das Virus sei um 70 % ansteckender als die bisherige Variante. Recht zügig kappten EU-Staaten Flugverbindungen nach Großbritannien, um einen “Eintrag” (Jens Spahn) in den jeweiligen Ländern zu vermeiden. Dies wird mit hoher Sicherheit vergeblich sein. Der Reiseverkehr fand vorher weitgehend unbeschränkt statt und dürfte, sofern die Mutation schon seit einigen Tagen oder noch länger existiert, schon zur Verbreitung beitragen haben. In den Medien wurde berichtet, die Wirksamkeit Hier weiterlesen...