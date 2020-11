Neue Entwicklungen in der „Causa Promotion Drosten“

In der „Causa Drosten“ um die Echtheit und Gültigkeit der Dissertation des Charité-Virologen Christian Drosten gibt es nun neue Entwicklungen. Zum einen hat die Uni Frankfurt sich am 15. Oktober erklärt und zum anderen streben Kritiker jetzt ein neues Verfahren an. Wir berichten nachrichtlich über die Diskussion in der Öffentlichkeit:

Bis zum Sommer dieses Jahres galt die Doktorarbeit von Christian Drosten als nicht auffindbar. Obwohl Drosten laut seinem Weiterlesen...