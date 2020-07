Neue Impfkampagne? “Experten raten Jungen zur HPV-Impfung” – wg. der Prostata…

Der “Focus” und andere Medien haben am 14. Juli eine Studie veröffentlicht, nach der “Experten Jungen zur Impfung” gegen die HPV-Infektion raten. Dies solle langfristig vor Prostata-Krebs schützen. Demnach seien zwei australische Forscher zu diesem Schluss gekommen, die sich dafür 26 Studien angesehen haben. Die Ergebnisse sind in der “Infectious Agents and Cancer” publiziert worden. “Focus” beschreibt, die Studie gebe der “Ständigen Impfkommission (STIKO)” erneut Recht. Diese empfehle eine HPV-Impfung für Mädchen und (!) Jungen zwischen 9 und 14 Jahren. Allerdings, Weiterlesen...