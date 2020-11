Neue Maßnahmen nächste Woche? Anwälte und das „neue“ Infektionsschutzgesetz

Die Regierung hat zusammen mit dem Bundesrat nun das sogenannte „Infektionsschutzgesetz“ durchgezogen – in seiner veränderten Form. Zahlreiche Menschen und interessierte Organisationen haben ausdauernd dagegen protestiert. Es nützt alles nicht: Die Lenkungskraft des Staates wird uns in Deutschland nun noch stärker als ohnehin schon in den Griff nehmen. Parlamentarische Kontrolle, ein Kernstück der hiesigen Demokratie, wird es in der Regel allenfalls rückwirkend geben.

Die freiheitliche Wirtschaftsordnung hängt sozusagen an den Entscheidungen des Gesundheitsministers. Dagegen hatten sich im Vorfeld bereits Juristen gewandt. Der