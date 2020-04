Neue Medikamente GEGEN Corona

Es gibt Neuigkeiten im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Vorsicht gegenüber zu großem Optimismus ist zwar enorm. Dennoch berichteten in den vergangenen Tagen einige Medien von verschiedenen Erfolgen – beim Kampf um erste Tests. So gab es nun einen Bericht, wonach das Mittel Avigan verhindern würde, das Grippevirus könne sich ausbreiten. Das Mittel ist offensichtlich schon recht „vielversprechend“, so der Virologe Christian Drosten.

Erste Tests werden nun in Italien an Patienten selbst durchgeführt. Zudem hat die Bundesregierung offenbar schon „Millionen Packungen“ gekauft. Weiterlesen...