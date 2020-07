Neue Steuern um Corona-Hilfspaket zu finanzieren

Um den historisch gigantischen Schuldenberg von 1,8 Billionen Euro, den die Regierungschefs der Europäischen Union zur Finanzierung des sogenannten „Corona-Hilfspakets“ beschlossen haben, bezahlen zu können, könnte es schon zum 1. Januar 2021 in der EU neue Steuern geben. Die Steuererhöhung wird sogar an verschiedenen Stellen eintreten. Die Idee einer Plastiksteuer soll dazu führen, dass die Plastik-Abfallberge reduziert und die Kassen des Staatenbündnisses gefüllt werden. Die deutsche Wirtschaft ist von der Zusatzabgabe in Zeiten von Corona wenig begeistert.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Weiterlesen...