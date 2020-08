Neue Studie zur Maskenpflicht: Altes Bild…

Die Maskenpflicht in Deutschland dürfte sich auch in den kommenden Monaten noch weiter fortsetzen. Darauf deuten Äußerungen hin, die aus der Merkel-Regierung oder den Landesregierungen wie aus Bayern von Markus Söder kommen. Masken könn(t)en hilfreich im Kampf gegen das Corona-Virus sein. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland aktuell etwa 6.000 aktiv “Infizierte” oder zumindest positiv getestete, bekannte Menschen. Gut 80 Millionen Menschen tragen genau dafür die Maske. Kaum jemand stellt a) die Wirksamkeit und b) auch die gesundheitlichen Auswirkungen Weiterlesen...