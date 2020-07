Neue “Werbung”: Grippeimpfung gegen Alzheimer / Demenz

Die Impfstoffe sind in Deutschland – wie auch in anderen Ländern – in Verruf geraten. Eine neue Studie aus den USA lässt nun vermuten, dass der “regelmäßige Gebrauch des Grippe-Impstoffes” helfen kann, das Alzheimer-Erkrankungsrisiko zu senken. Wirklich? Sehen wir uns den Fall an…

Über 9.000 Patienten haben teilgenommen

An der Studie der “Alzheimer’s Prevention Clinic” haben laut CNN über 9.000 Patienten im Lebensalter von mehr als 60 Jahren teilgenommen. Eine einmalige Grippe-Impfung habe die Häufigkeit der Erkrankung an Alzheimer um 17 % gesenkt. Weiterlesen...