Neuer Bargeld-Abschaffungstrick in der EU

Die EU möchte das Bargeld am liebsten abschaffen, mutmaßen zahlreiche Beobachter. Dass dies so ist, zeigt sich u.a. an einem Papier, das der IWF (Internationaler Währungsfonds) einst erarbeitete. Der beschrieb, wie Regierungen versuchen könnten, Bargeld „madig“ zu machen (etwa in der Beschreibung als Chance darauf, dass auf diese Weise die Kriminalität bekämpft werden könne). Nun ist Italien wieder hervorgeprescht.

Italien: Geld für diejenigen, die Bargeld nicht (!) nutzen

Demnach möchte die italienische Regierung den Konsumenten, die unbar bezahlen, einen Teil des Kaufpreises zurückerstatten. Hier weiterlesen...