Neuer “Wahnsinn”: Weitere Verschärfungen – noch vor Weihnachten

Fast jeden Tag findet ein neues Treffen statt. Die Ministerpräsidenten hatten sich bis dato gegen eine weitere Zusammenkunft gesperrt. Vergeblich. Denn jetzt wird die Regierung zusammen mit den Ministerpräsidenten erneut einen Plan schmieden. Da die „Infektionszahlen“ angeblich weiter steigen und konstant hoch sind, will Bundeskanzlerin Angela Merkel die Corona-Einschränkungen noch vor Weihnachten verschärfen. Als Vorbild fungiert dabei offenbar Bayern, denn „Ministerpräsident“ Markus Söder hat am Montag den „Katastrophenfall“ ab Mittwoch ausrufen und damit die Einschränkungen in Bayern drastisch verschärfen lassen.

Hier weiterlesen...