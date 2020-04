Neues Medikament gefunden: Die nächste Corona-Chance

Wir publizieren an dieser Stelle gerne die Fortschritte im Kampf gegen das Corona-Virus. Denn die Meldungen über Erkrankungsraten etc. sind derzeit gerade aus den USA ernüchternd. Daher haben wir jetzt eine Meldung aus Australien aufgegriffen. Demnach haben Wissenschaftler dort ein Mittel gefunden, dass das Erbgut des Virus binnen von zwei Tagen töten soll. Es sei bis dahin gegen Kopfläuse oder Krätze, aber auch die Flusskrankheit eingesetzt worden, heißt es. Der Name: Ivermectin.

Die Studienleiterin Kylie Wagstaff erklärte, sie hätten festgestellt, dass eine Weiterlesen...