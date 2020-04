New York: Herzstillstand wg. Corona nicht mehr unbedingt ins Krankenhaus…

Schwierige Fälle bahnen sich für die medizinischen Helfer in New York an. Eine Richtlinie des „Regionalrat für medizinische Notfalldienste in New York“ hat beschlossen, dass bestimmte Herzinfarktpatienten nicht mehr in ein Krankenhaus transportiert werden. Bekommen die Helfer vor Ort keinen Puls mehr, dann wird der Platz im Krankenhaus für Corona-Patienten frei gehalten.

Erlass zeigt das Ausmaß

Der Erlass zeigt das Ausmaß der Probleme in der Weltmetropole. Die Stadt beklagt jetzt schon mehr als 300 Tote pro Tag, die an Corona versterben sollen. Uneins Weiterlesen...