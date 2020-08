Nicht zu glauben: Uni-Klinik Leipzig schließt Corona-Intensivstation… keine Geschäfte…

Die Corona-Panik in Deutschland hat recht stark um sich gegriffen. Nun scheint die Sorge vor einem weiteren Zusammenbruch nach Meinung zahlreicher Kritiker und Beobachter nicht mehr ganz so angemessen zu sein. Diese Redaktion bewertet diese Meinung nicht. Indes: Die Kliniken gehen mit ihren Intensivstationen, die für Corona-Kranke ausgelegt waren, wirtschaftlich am Stock. Die Uni-Klinik Leipzig hat jetzt eine entsprechende Station bereits geschlossen. Es wird interessant zu sehen, wie die Merkel-Regierung diese Ausfälle a) argumentieren und b) finanzieren wird.

Zahlen sinken und sinken…

„Die Weiterlesen...