Normalität? Wirtschaftsführer meint: Nie mehr

Die Gesellschaft starrt – nicht nur bei uns – auf die Entwicklung des Impfstoffs und hofft auf eine rasche Lösung der Starre. Die Regierung(en) in Deutschland hat gestern beschlossen, die Maßnahmen würden bis Ende Dezember dauern. Es werde auch darüber hinaus gehen, so die Ankündigung. Dies jedoch ist rechtlich noch nicht möglich, da sich die Regierung einen derartigen Eingriff in die Grundrechte ohne Parlamentsbeschluss per Infektionsschutzgesetz nur über einen Zeitraum von vier Wochen genehmigt hat. Aber der Beschluss wird sicherlich nachgereicht.

