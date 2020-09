Österreich „erlebt zweite Welle“ – Wann kommt der 2. Lockdown hier?

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet einen starken Anstieg der Corona-Zahlen in Österreich und vor allem in Wien. Aus seiner Sicht habe die „zweite Welle“ jetzt begonnen. Medien berichten, dass „sich die Lage in Wien zuspitze, die Neuinfektionen in Österreich würden in die Höhe schnellen“. Als Reaktion auf die drohende zweite Welle hat Kurz nun die Maskenpflicht deutlich ausgeweitet: „Was wir erleben, ist der Beginn der zweiten Welle“, sagte Kurz der Nachrichtenagentur APA.

Vor zwei Wochen sei die Ansteckungsrate noch bei 350 pro Weiterlesen...