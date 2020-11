Offener Brief von Anwälten an Merkel-Regierung: Die Sorge

Jüngst haben Anwälte einen offenen Brief an die Merkel-Regierung verfasst. Voller Sorge um unseren Rechtsstaat, der wegen der Verfahren um den Beschluss der „Maßnahmen“ in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Der Brief selbst ist in einer breiteren, aber nicht in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert worden.

Daher dokumentieren wir den Brief an dieser Stelle gleichfalls, damit die Sorge von Rechtsexperten hinreichend gewürdigt wird. Klicken Sie einfach hier.

In dem Brief selbst beklagen die Rechtsexperten, es gäbe keine hinreichende Evidenz dafür, dass die Epidemie von nationaler Weiterlesen...