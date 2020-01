Organspende: SPD-Lauterbach lässt nicht locker – ran an Ihre Organe

Die GroKo möchte das Thema Organspende am 16. Januar neu regeln. Nach den Worten des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach, sei die sogenannte „Widerspruchslösung“ die einzige Möglichkeit, in diesem Land die Zahl der Organspenden merklich zu steigern, meinte er gegenüber der „Funke-Mediengruppe“. Diesen Umstand will der Experte offenbar nicht akzeptieren. „Deutschland kann es sich nicht leisten, bei den Spenderzahlen weiter Schlusslicht zu sein.“

Nach Auffassung von Kritikern ist dies eine reichlich dünne Argumentation. Vorausgesetzt, Organe würden nicht zum Exportartikel für die deutsche Gesundheitsindustrie