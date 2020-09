Palmer will Grundstückseigentümer zum Bauen zwingen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will die „Familienprivilegien“ für Eigentümer von Grundstücken beenden. Er will Grundstückseigentümer zum Bauen zwingen. Die von der Bundesregierung geplante Änderung des Baugesetzbuchs geht ihm nicht weit genug – er schreckt deshalb auch nicht vor drastischeren Maßnahmen in Tübingen zurück.

Palmer stört sich an der Gesetzesnovelle der Bundesregierung, die es ihm nicht ermöglicht, seine Vorstellungen umzusetzen. Das kommunale Baugebot, mit welchem eine Gemeinde ihre Bürger zum Bebauen von Grundstücken zwingen darf, kann er auch nach der Baureform nicht, Weiterlesen...