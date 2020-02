Pandemie: Schutz möglich?

Die Vorstellung, dass das Corona-Virus im Zuge einer Pandemie verbreitet werden kann, gewinnt deutlich an Kontur: In Italien gelten inzwischen deutlich mehr als 200 Menschen als erkrankt – und zumindest 7 Menschen seien gestorben, heißt es übereinstimmen in den großen Medien. Die Zahl der tatsächlich Erkrankten lässt sich nicht genau abschätzen, da sich die Symptome in der Regel erst mild darstellen – wenn überhaupt. Insofern könnten weit mehr Menschen als angenommen infiziert sein.

Pandemie möglich

Insofern erscheint es zumindest nicht unmöglich, dass es Hier weiterlesen...