Pandemien: So aktuell wie eh und je

In einem anderen Beitrag haben wir über die Risiken berichtet, die Menschen jenseits der Klimadiskussion tatsächlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erleben werden – fraglich ist lediglich, in welcher Generation. Eines dieser Risiken sind Pandemien. Pandemien sind in der Lage, ganze Anteile von Menschheitsgruppen auszulöschen – so etwa die berühmte Beulenpest in Asien und Europa im Jahr 1347. Etwa 30 % der Bevölkerung sind verstorben.

1918 verbreitete sich eine Virusgruppe, die bis zu 100 Millionen Todesopfer forderte. Sind wir nun besser geschützt? Wohl