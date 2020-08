Panik beim Mittelstand: Merkel-Lockdown droht wieder….

Die deutsche Wirtschaft fängt an, nervös zu werden. Mit ihren neuen Beschlüssen deutet die Merkel-Regierung ganz offensichtlich an, dass es zu einem neuen Lockdown kommen kann. Die Großveranstaltungen sollen bis zum 31. Dezember vollkommen untersagt werden, Verstöße gegen die Maskenpflicht und Co. werden nun mit einem Bußgeld von jeweils mindestens 50 Euro geahndet. Nun geht es ans Eingemachte, meinen die Beobachter – denn die Wirtschaft hat Angst.

Flughafen Hannover: Bitte nicht…

Der Flughafen Hannover etwa hat Angst davor, dass die Tests für Reiserückkehrer Weiterlesen...