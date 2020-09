PCR-Test: Der große Fehler

Ein großer Bericht der “New York Times” lässt nun Zweifel daran entstehen, dass PCR-Tests so aussagekräftig sind, wie die großen Medien oder auch die Regierungen uns weismachen wollen. Die Tests seien zu “sensitiv”, zeigten also beispielsweise positiv eine mögliche Infektion an, auch wenn es keine solche gebe. Denn die Tests erlauben damit keine Aussage darüber, ob ein positiv gemessener Mensch erkrankt sei oder nicht. Der Hintergrund: Eine minimale Virenlast würde reichen, um ein positives Ergebnis anzuzeigen.

Das Ergebnis: Viele Menschen, die positiv Weiterlesen...