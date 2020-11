Pleitewelle: Die unsichtbare Corona-Katastrophe!

Jüngst wurden Zahlen vermeldet, wonach die Zahl der insolventen Firmen in Deutschland zurückgeht. Die Statistiker des Bundesamtes für Statistik zählten für den Monat August insgesamt 1.051 Insolvenzanträge. Dies entspricht einem Minus von -35,4 % im Vergleich zum August 2019. Ein „Paradox“, wie es heißt: Ist Deutschlands Wirtschaft am Ende in der Corona-Krise praktisch zumindest nicht betroffen? Die Antwort ist falsch. Merkel-Deutschland wird mit hoher Sicherheit zahlreiche Unternehmen und Arbeitsplätze verlieren.

Katastrophe in verschiedenen Branchen

Verschiedene Branchen melden schlicht Katastrophen. So wurde bekannt, dass Weiterlesen...