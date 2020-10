Pleitewelle: Doch verschoben für die Bundestagswahl?

Die Pleitewelle in Deutschland wird kommen, so unken zahlreiche Wirtschaftsvertreter. Wenn zudem eine zweite Lockdown-Phase eintritt, dann, so liegt es fast schon auf der Hand, dürfte es noch schneller gehen. Nun hat sich der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, der „Augsburger Allgemeinen“ anvertraut. Der rechnet damit, dass die Pleitewelle „in diesem Herbst noch nicht in der Breite sichtbar“ werden wird. Die Antragspflicht für Insolvenzen ist für den Fall, dass die Unternehmen überschuldet sind, bis zum 31. Dezember ausgesetzt.

Klarer Verdacht

Der Hier weiterlesen...